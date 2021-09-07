Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ Spor Kulübü'nde 10 yaşından itibaren forma giyen Ata Can Atsüren, NCAA takımlarından Drexel Üniversitesinden 250 bin dolar değerinde sporcu bursu elde ederek hem eğitimini hem de spor hayatını aynı anda sürdürme fırsatı yakaladı.

Öğrenim hayatına ve basketbol kariyerine ABD’de devam edecek 1,93 metre boyundaki skorer oyun kurucu, gelecek sezondan itibaren Drexel Dragons formasıyla NCAA’de sahne alacak.

Ata Can Atsüren, yaptığı açıklamada, TOFAŞ Spor Kulübü ailesinde birbirinden değerli birçok antrenörle çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Antrenörleri ve takım arkadaşlarıyla birçok başarıya ulaştıklarını ifade eden Atsüren, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar bana gösterdikleri emekler için tüm antrenörlerime çok teşekkür ederim. Özellikle de TOFAŞ Spor Kulübünde genel menajer Tolga Öngören’e ve her türlü zorluğu aşmamda bana yol gösteren, antrenmanlarda doğru basketbolu oynamam için tüm limitlerimi zorlayan Samir Seleskovic’e çok teşekkür ediyorum. İyi bir basketbolcu olmak en büyük hayalim. Bundan bir yıl önce NCAA takımlarından teklif aldığımda çok heyecanlandım. Ailem ve TOFAŞ Spor Kulübü yöneticileriyle durumu değerlendirdik. Basketbol oynamak ve iyi bir eğitim almak için hayatım boyunca İngilizcemi geliştirmeye çalıştım ve aynı zamanda antrenmanlarımı da hiç aksatmadım."

AA