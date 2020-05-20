ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı? sorularına sınava giren öğrenciler yanıt arıyor. Öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanması için ATA-AÖF sayfasını sürekli ziyaret ediyor. 4 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında online olarak gerçekleştirilen vize sınavlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. ATA AÖF'ten yapılan açıklamada, sınav soruları ve cevaplarının LMS'ye yüklendiği bildirildi. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler. Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınavlar 4 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

ATA AÖF sınav sonuçlarının bugün gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar belli olur olmaz haberimizden 'sonuç' sayfasına ulaşabileceksiniz.

ATA AÖF final sınavı ne zaman? Final online mı olacak?

Atatürk Üniersitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından final sınavlarına ilişkin aldıkları kararı açıkladı. Final sınavlarının online olarak düzenleneceğini ve 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu.

ATA AÖF online sınav duyurusu

Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ya da cep telefonu temini sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan Fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. "Önceki" ve "Sonraki" butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.



