TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 94. kez piste çıkacak.

TJK’nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz’da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim’de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA)