At yarışlarında 'derbi' heyecanı

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15’te başlayacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katılacak.

Gazi Koşusu’nun tarihçesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927’de emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu’nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İlk ikramiye 2 bin lira

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927’de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul’da ilk kez 1968’de düzenlenen Gazi Koşusu’nda ise birinciliği Burhan Karamehmet’in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu’nun armağanı olan Atatürk’ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı.

Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık’ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

Gazi Koşusu’nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22’lik derece yaptı ve Gazi Koşusu’nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

En fazla kazanan Mümin Çılgın

Gazi Koşusu’nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu’nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996’da "Bold Pilot", 2005’te "Popular Demand", 2006’da "Hizel Beyi", 2011’de "Anatoly", 2012’de "Matador Yaşar", 2014’te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Halis Karataş, 93. Gazi Koşusu’na Nimet Arif Kurtel’in sahibi olduğu "Long Runner" isimli tayla katılacak.

Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik’te

Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu’nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu’nu "Renk", 90. Gazi Koşusu’nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu’nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu’nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, 93. Gazi Koşusu’nda Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarışacak.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973’te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu’nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.

Kazanan at, sahibini zengin edecek

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu’nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453 bin 750 lira, ikinciye 181 bin 500 lira, üçüncüye 90 bin 750 lira, dördüncüye ise 45 bin 375 lira olmak üzere toplam toplamda 771 bin 375 lira yetiştiricilik primi verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.

Yarışacak safkanlar

93. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

START NUMARASI SAFKAN ADI SAHİBİ JOKEY

1 THE LAST ROMANCE MELİS KURTEL EMİN AHMET ÇELİK

2 RAMPAGE HİLMİ CAN ESEN PATRICK COSGRAVE

3 JIMINY CRICKET TUĞBAN İZZET AKSOY AYHAN KURŞUN

4 HÜRAT MURAT DIRAGUMANDAN ERHAN YAVUZ

5 SCOUTLEO AHMET GÜZELOCAK GÖKHAN GÖKÇE

6 KUZEY KAFKASYALI TOLGA KARAKARTAL ÖZCAN YILDIRIM

7 GHOST PASHA MELİS KURTEL EMİN İLKER SOYAD

8 ALKANDROS EMRAH KARAMAZI HIŞMAN ÇİZİK

9 KING OF TATVAN MURAT AKTAŞ FUAT ÇAKAR

10 YEDİTEPE ALİ MÜŞFİK IŞIK MÜSLÜM ÇELİK

11 PERFECT RUNNER TALAT ÜSTÜNER BARIŞ KURDU

12 MATBAACI CENGİZ KÖMÜR MEHMET KAYA

13 HASKAYA EMİNE KAYA NEVZAT AVCI

14 LONG RUNNER NİMET ARİF KURTEL HALİS KARATAŞ

15 AKGÜN CANER AKGÜN GÖKHAN KOCAKAYA

16 ALWAYS FORTH FUAT BAŞARAN SELİM KAYA

17 YAMANLARBEYİ ARMAĞAN ARAZ MUSTAFA ÇİÇEK

18 ARTS MAN MÜZEYYEN KARABULUT MERTCAN ÇELİK

19 ANGEL OF DEATH KEZİBAN GÜNDÜZELİ AKIN SÖZEN

20 AGERA TUĞBAN İZZET AKSOY SADETTİN BOYRAZ

21 FEARLESS ACTION DENİZ KURTEL TOLGA YILDIZ

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