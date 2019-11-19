At yarışlarında 4 TL’lik biletlerle 421.912 TL buldular

8 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu’nda birbirinden sürpriz sonuçların yaşandığı yarışlarda 2 kişi 4 TL’lik biletlerle 421.912 TL ikramiyenin sahibi oldular.

19 Kasım 2019, Salı 12:05 Son Güncelleme:
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At yarışlarında 4 TL’lik biletlerle 421.912 TL buldular

18 Kasım Pazartesi günü Şanlıurfa Hipodromu’nda birbirinden sürpriz sonuçların yaşandığı yarışlarda 1. 6’lı Ganyan devrederken 2. 6’lı Ganyan’ı ise 3 yarışsever doğru tahmin etti. 

Talihlilerden birinin kuponu 180 TL iken, diğer 2 yarışseverin 4 TL’lik biletlerle 421.912 TL ikramiyenin sahibi oldular. 

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1.265.737 TL’lik toplam dağıtılacak tutarın paylaşıldığı yarış gününde Şanlıurfa’da 2. 6’lı Ganyan şöyle oluştu;

İşte kazançlı kuponlar;

Balıkesir / Bandırma 25 no’lu bayi

1,3,4,7,8 / 4,14 / 3,5,8,11 8,14 / 7

4 TL

***

Çanakkale / Gelibolu 308 no’lu bayi

1,5,9 / 2,7,14 11 / 8 / 3,7,8 / 4,7,9

4,05 TL

***

Bursa / Orhangazi 75 no’lu bayi

1,2,5,7,8,9 / 2,3,6,7,8,14 / 3,5,7,11 / 8 / 2,3,5,8,9 / 7,8,9,10,12

180 TL


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