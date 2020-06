At yarışları geri dönüyor

Ülkemizdeki corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır gerçekleşemeyen at yarışları 10 Haziran tarihinde İstanbul ve Elazığ sezonlarıyla yeniden start alıyor… Sanal bayilerde 9 senedir at yarışı kuponu oluşturulamamasına rağmen yarışseverlere desteğini en güncel bilgi ve isabetli tahminlerle sürdüren Misli.com at yarışı sayfaları bu sıkıntılı dönemde de yabancı yarışlara ait tahminlerle sizlerin yanında olmayı sürdürdü.

MİSLİ.COM AT YARIŞI SAYFALARINDA NELER VAR?

Yarışseverlerin yıllardır dersini çalışırken en çok ilgi gösterdiği at yarışı bülteni olma özelliğini sürdüren Misli.com’da, safkanların kolay anlaşılabilir son performanslarını, büyük tecrübeye sahip ve sahanın içinde olan uzmanların günlük yorumlarını, daha önce aynı koşuda yer almışlarsa safkanların kaç kez birbirlerini geçtiğini, o günkü yarış bültenine ait jokey ve antrenör istatistikleriyle beraber, pistlere göre, atların cinsine göre, genel jokey ve antrenör istatistiklerini bulabilirsiniz. Ayrıca çıkan at bilgileri, pistlerin durum bilgisi, resmileştiği anda koşu sonuçları da Misli.com’da yer alırken, yarışları canlı olarak da izleyebilme imkanı mevcut…

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN KOŞULACAK?

Verilen ara nedeniyle çok sayıda yarış günü gerçekleşemediğinden ötürü TJK tarafından, bakanlığın onayıyla kalan günler için ilaveler yapıldı. Özellikle önemli koşuların kayıp olmaması nedeniyle doğal olarak tarihlerinde de değişiklikler gerçekleşti. İstanbul sezonunun açılış klasiği Orhan Meker 10 Haziran günü koşulacakken, TBMM Koşusu 4 Temmuz, Dişi ve Erkek Tay Denemeler 12 Temmuz, Kısrak Koşusu 2 Ağustos, TJK Koşusu 4 Ekim, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları 14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

93 yıl kesintisiz olarak gerçekleşen tek spor organizasyonu; ulu önderimiz M. Kemal Atatürk anısına genellikle Haziran’ın son hafta sonunda koşulan Gazi Koşusu ise bu sene 94. kez çok anlamlı bir günde gerçekleşiyor... Bu senenin şampiyon safkanı 30 Ağustos tarihinde İstanbul’da yapılacak 3 yaşlı tayların mücadelesi ile belli olacak.