At yarışında zincirleme kaza!

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda bugün düzenlenen 4. koşuda Epsilon isimli safkanıyla devrilen Emrah Sincan ve ardından sırayla atlarıyla zincirleme takılarak düşen jokeyler Akın Sözen, Mert Gökalp Arslan ve Mert Ali Solmaz korkuttu.

TJK’dan verilen bilgiye göre jokeylerden Akın Sözen ve Emrah Sincan hastaneye sevk edilirken Mert Gökalp Arslan ve Mert Ali Solmaz'da ise herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor.

TJK'dan açıklama

Türkiye Jokey Kulübü, yaşanan kazayla ilgili açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

2 Temmuz Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromundaki 4. koşuda, yaşanan talihsiz kaza neticesinde Akın Sözen, Emrah Sincan, Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz bindikleri safkanlardan düşmüşlerdir.

Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz da herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Düşen jokeylerden Akın Sözen ve Emrah Sincan ise hastaneye sevk edilmiştir.

Jokeylerimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.