At yarışında Veliefendi koşuları yoğun sis nedeniyle ertelendi

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bu akşam yapılması planlanan koşular yoğun sisin görüş mesafesini engellemesi nedeniyle ertelendi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“05.11.2021 Cuma akşamı İstanbul Veliefendi Hipodromunda yapılması planlanan koşular; yoğun sis nedeniyle, görüş mesafesinin tamamen kaybolması, at ve binicilerin sağlığı açısından yarışların yapılmasının uygun olmamasından dolayı, aynı şart ve koşullarda 9 Kasım 2021 Salı günü koşulacaktır.

5 Kasım Cuma günü iptal edilen İstanbul yarışları için oynanan bilet bedellerinin iadesi yapılmaktadır.”



