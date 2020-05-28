At yarışında müjde! 10 Haziran’da start

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 20 Mart’tan itibaren ara verilen at yarışları 10 Haziran’da yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının akıbetine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini müjdeledi.

Ülkemiz ekonomisine ayda yaklaşık 200 milyon TL vergi geliri kazandıran, yanı sıra ihale ettiği ve koşan taylarının başarı primleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne de önemli ölçüde katkı sağlayan at yarışı camiasında bu karar sevinçle karşılandı.

Ülkemizde koronavirüs görülmeden proaktif önlemler alarak vaka sayısını yok seviyesinde tutan at yarışlarında 10 Haziran Çarşamba programı 2020 başında belirlenen programda İstanbul ve Elazığ koşuları olarak görülürken Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu ile Türkiye Jokey Kulübü’nün 83 gün ara verilecek olan yarışlarda kayıp günlerle birlikte nasıl bir takvim uygulayacağı şimdiden heyecan ve merakla bekleniyor.





Cem BOŞGELMEZ