Türkiye'de at yarışı tutkunlarının 1 numaralı rehberi olan Fanatik Hipodrom, bir ilke daha imza atıyor. Fanatik Hipodrom'un usta ekibi, yarışseverlerin tahminlerini kolaylaştıracak yepyeni iki bölümle zengin içeriğini daha da zenginleştiriyor.

Fanatik Hipodrom bugünden itibaren 'Eli Kulağında Atlar' bölümü ve 'Her Yarışın Zorluk Derecesi'ni gösterir tablo ile yarışseverlere en önemli ipuçlarını veriyor. Kazanmaya yakın atlar, her atın özelliği ve her yarışın zorluk derecesi bu iki içerikle bundan böyle sadece ve sadece Fanatik Hipodrom'da.

Yarışseverlerinin rehberi Fanatik Hipodrom, 2019'da bombalarına devam edecek.

EKA (Eli Kulağında Atlar) nedir?

Son 90 gün içerisinde 6 lira ve üstü ganyana sahip atların, fotoya kaç kez yakın bitirdiğini gösterir tablo.

Yarışın Zorluk Derecesi nedir?

Atların geçmiş yarışlarının ve yapılacak yarışın zorluklarının, zordan (9) - kolaya (1) sıralaması.





AT YARIŞI İLE İLGİLİ HER ŞEY