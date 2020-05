At yarışına müjde! Bayramdan sonra...

Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Şevket Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Vekili İbrahim Halil Yıldız ile TYAYSD Şanlıurfa Şube Başkanı Yakup Elğaç’ın yakın alaka gösterdiği Dr. Pakdemirli 20 Mart’ta konoravirüs pandemisi nedeniyle ara verilen at yarışlarının ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak, “Zorlu bir süreçten geçtik, geçiyoruz. Bir an önce başlamasını beklediğimiz at yarışlarında özellikle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun son onayıyla bayramdan hemen sonra bir tarih vermeyi bekliyoruz” ifadesini kullandı.

At yarışı sektörünün erteleme nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntıların yanı sıra Devlet’in de bu dönemde atçılıktan kazanımlarının eksildiğinin farkında olduklarını belirten Dr. Pakdemirli’ye ziyaretinde kendisine eşlik eden isimlerden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece de, “Gerçekten at yarışları özellikle kurumumuza ve dolayısıyla çiftçiye gerek yarış primleri, gerekse tay alımlarıyla önemli oranda destek olan bir sektör ve Bakanımız da durumun hassasiyetinin farkında” diyerek destek verdi.

SAAYSD Başkanı Şevket Yıldız da özellikle Bakanlık’a atçıya verdiği destek paketinden dolayı camianın teşekkürlerini ve memnuniyetini sunarken artık yarışların da bir an önce başlayabilecek durumda olduğunu, atçıların üçüncü ayına giren bu ertelemede çok zor durumda olduklarını ifade etti.

Cem BOŞGELMEZ