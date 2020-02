At Yarışı Nasıl Oynanır?

Eski bir spor olan at yarışı, yasal olarak bahis yapmaya izin vermektedir. At yarışında altılı ganyan oynayacak olanlar, aynı gün içerisinde üzerine bahis konulan altı yarışın birincilerini bulmak zorundadır.

Ganyandaysa üzerine bahis yapılan yarışın birincisi olan atı bulmak gerekmektedir. Tabela bahiste sıralı bir şekilde yarışta birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelen atları bilmek amaçlanmaktadır.

At Yarışında Nasıl Tutturulur?

Çok zevkli bir bahis oyunu olan at yarışı, resmi programa göre oynatılmaktadır. Önceden belirlenmiş olan ikramiye, bahsi tutturan kişilere bölüştürülmektedir. Atların koşu stillerini bilecek kadar atları tanımak, oluşturulan kuponun tutmasını sağlamaktadır. Düşük bütçeyle oynanabilen at yarışı, bütçeyi sarsmadığından dolayı ufak bir para ile büyük paralar kazanmak mümkündür.

At Yarışında Kazanmak İçin Bilinmesi Gerekenler

At yarışlarında başrol atlardır ve yarışın kazanılması ata bağlıdır. Her zaman yüksek bir performans başarısı gösteren at sayısı çok azdır ve at yarışında kazanmak isteyenler, sürprizlere açık olmalıdır. Üst üste birkaç yarış kazanmış olan bir atın diğer yarışta da galip gelmesi zor olacağından, direk o at üzerinden bahis yapmak yanlıştır.

At Yarışı Kazanma Taktikleri

At yarışların cazibesi sürpriz atlardır ve sürpriz at bulunmaya çalışılmalıdır. At yarışı oynayacak olan kişi hırs yapmamalı, aksi takdirde hırsının kurbanı olacağından büyük miktarda paralar kaybedebilmektedir. Bütçeyi sarsmadan at yarışı oynamakta fayda vardır. Atlar kadar jokeylerin performansına da dikkat edilmelidir.

Yarışın gerçekleşeceği yer ve üzerine bahis yapılacak atın hangi pistte koşmayı sevdiği, oldukça önemli detaylardır. Hava koşulları önem arz etmekte olup bazı atlar olumsuz hava şartlarından etkilenmekte ve kötü bir performans sergileyebilmektedir. Eğer yarış uzun mesafeyse, kilolu atların uzun mesafede şanssız olacağı unutulmamalıdır.

At Yarışı Kazanmanın Püf Noktaları

Aynı atletler gibi atların da kendileri için ideal mesafeleri vardır. Yaş durumlarına göre atlar, farklı mesafelerde farklı performansları ile dikkat çekmektedir. At ile jokey ne kadar uyumluysa, o at ile jokeyin yarışta fark yaratması beklenir. Bir joker daha önce binmediği bir ata biniyorsa, o atın huyunu suyunu bilmediği için problem yaşamaktadır.

Atların yarış esnasında herhangi bir aksesuar takıp takmayacağına dikkat edilmelidir. Kupona eklenecek olan atın önceki formları dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Atın son beş maçının değerlendirmesini yapmak yerine genel bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Ne kadar doğru analiz yapılırsa yapılsın, oynanacak olan kupon bütçeyi sarsmamalıdır.

At Yarışı Oynamak Yasal mı?

At yarışı oynayarak kazanç elde etmek isteyenler, at yarışı oynamanın yasal olup olmadığını merak etmektedir. Türkiye'de yaşayan kişiler, herhangi bir yasal engel ile karşılaşmadan at yarışı kuponu oluşturabilmektedir. At yarışları resmi bir şekilde düzenlendiğinden, at yarışı oynayan kişinin endişe taşıması yersizdir. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenada at yarışları büyük bir öneme sahiptir.

Dünyanın her yerinde at yarışları sosyal bir etkinlik olarak görülmektedir. Yasal olarak bir zemine oturtulmuş olmasından dolayı herhangi bir hile veya kazananın önceden biliniyor olması, söz konusu değildir. At yarışlarında galip gelecek atı bilenler, sorunsuz bir şekilde kazandıkları ikramiyelerini almaktadır. İkramiyelerin yüksek tutarlı olması durumunda, kimlik ibrazı gerekmektedir.