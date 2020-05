50 santime kadar genellikle uzayabilen At Kuyruğu Otu, çok yıllık otsu bitki gurubunda yer alır. Silisik asit, tanen, acı madde, saponin ve potasyum içerir. İğne yapraklar, gövde kısmında kolay biçimde ayrıldığında, bitkinin kuruma işlemi tamamlanmış olacaktır. Yapraklar ovuşturma işlemiyle gövdeden ayrılır, 1-2 gün kadar kurumaya bırakılır. Hava almayan kaplara, ince ince kıyılarak saklanır.

At kuyruğu otu nedir?

At Kuyruğu Otu, vücudun direncini arttırmanın yanı sıra pek çok amaçla kullanılabilir. Çok faydalı bitki olması nedeniyle, değer verilen otsu bitkiler içerisindedir. At Kuyruğu Otu, özellikle bataklık alanlarda ve toprağın çok nemli olduğu bölümlerde yetiştirilebilir. At Kuyruğu Otu kendiliğinden yetişebildiği gibi tohumları ekilerek yetiştirilebilir.

Böbrek, karaciğer gibi organlara çok faydalı olduğu söylenen ot, ayrıca sindirimin daha iyi gerçekleşebilmesi için tüketilebilir. At Kuyruğu Otunun faydasının tam olarak alınabilmesi için mutlaka, belirtildiği gibi kullanılmalıdır. Yaprakları kaynatıldıktan sonra içilebilir. Ayrıca zayıflamaya yardımcı olabilecek maddeler içerir.

At kuyruğu otunun faydaları nelerdir?

At Kuyruğu Otu birçok faydayla ön plana çıkar. Bitkinin onlarca faydası bulunur. Faydalar şu şekilde sıralanabilir.

- Kesiklerin ve yaraların daha hızlı biçimde iyileşmesine yardımcı olur.

- Sindirim sisteminin güçlü hale gelmesini sağlar. Sindirimin kolay olmasına yardım eder. Kanı kirli maddelerden temizler.

- Genellikle romatizma ağrılardan şikayet eden kişilerin, bu rahatsızlıklarını giderici etkiye sahip olduğu belirtilir.

- Vücudun dış etkilere, bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasına yardım eder.

- Saçı beslemenin yanı sıra, kepeğin önlenmesine yardım eder.

- Böbreklerde meydana gelmiş kum taşlarının temizlenmesine yardım eder. Böbreklerin genel anlamda daha temiz ve sağlıklı olmasına yardımcı nitelikte görev görür.

- Ağız içinde meydana gelmiş iltihapların yanı sıra, bademciklerde oluşmuş iltihapların iyileşmesinde kullanılabilir.

- Balgam söktürücü görevi görebilir. Kronik olan öksürüğün dinmesine yardım edebilir.

Bunların dışında At Kuyruğu Otu ayrıca birçok konuda fayda sağlayabilir. Ancak kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalı ve görüş alınmalıdır.

At kuyruğu otu ne işe yarar?

At Kuyruğu Otu insan faydasına olacak birçok durumda, yararlarını gösterir.

- Organizmaların mineral dengesini bozmadan, beden içerisinde birikmiş sıvıları ve ödemleri sağlıklı şekilde dışkılama özelliklerine sahiptir.

- İdrar yolları iltihabı, böbrek hastalıklarından oluşan iltihaplanmalar ve mesanede iltihaplanmalarda tercih edilebilir.

- Deri, saç ve tırnaklarda oluşan hastalıklardan aktif olarak kullanılabilir. Ayrıca akciğer hastalıklarının iyileştirilmesinde tercih edilebilir.

- Banyoda kullanılan ürünlere yardımcı olarak kullanılabilir. Vücudun rahatlamasını sağlar. Vücutta varsa yaralarda kullanılarak yaraların iyileşmesi için kullanılabilir.

- Kan dolaşımında bozukluklar varsa, bacaklardaki kırıklardan ötürü şişlikler bulunuyorsa At Kuyruğu Otu kullanılabilir. Bu durumlarda kan dolaşımını normal seviyeye çıkarabilir ve şişliklerin giderilmesine önemli anlamda yardım sağlayabilir.

- Diş eti rahatsızlıklarında, ağız içindeki yaralarda gargara edilerek bakterilerin öldürülmesi sağlanabilir.

- Çocukların uyurken idrar kaçırması veya yetişkin kişilerin idrar kaçırma durumlarında çay kürleri uygulanarak bitkisel tedavi sağlanabilir.

At kuyruğu otu ne için kullanılır?

At Kuyruğu Otu, ismine münhasır at kuyruğuna benzer. Bu bitki, birçok amaçla kullanılabilir. Yukarıda saydığımız yararlarını insan sağlığından önemlidir. At Kuyruğu Otu sadece çay şeklinde kullanılıp, belirtilen yerlerdeki iltihaplanma veya sorunlarda kullanılmaz. Aynı anda, saç, deri ve tırnaklarda rahatlıkla kullanılır.

- Tırnak batmasının önüne geçer. Tırnakların düzgün şekilde çıkmasına fayda verir.

- Saçların dengeli ve sağlıklı şekilde büyümesine yardım eder.

- Deri dökülmesi veya pullanması durumlarında At Kuyruğu Otu tercih edilebilir.

Tüm kullanım alanları için mutlaka öncesinden uzman kişilere danışılmalıdır.

At kuyruğu otu nasıl kullanılabilir?

At Kuyruğu Otu bitkisinin toprak üzerinde kalan bölümü, ilk olarak kurutulur. Kurutulma işlemi yapıldıktan su içerisinde kaynatılarak, belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Çay şekline getirildikten sonra direkt içilerek iç hastalıklara fayda sağlar. Bunun dışında yaraların iyileşmesi, sivilce veya egzama problemlerinde çay haline getirilen içerik sürülebilir. Haricen kullanılma özelliği vardır. At Kuyruğu Otu kullanmadan önce uzmanına danışmalısınız.