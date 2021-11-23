Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers, karşı karşıya geldi. King Fahd International'da oynanan ve BAE'li hakem Mohammed Abdulla'nın yönettiği dev finalde gülen taraf, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal oldu.

Nasser Al Dawsari ve Moussa Marega'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Al Hilal, şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Suudi Arabistan temsilcisi, turnuvada 1991, 2000 ve 2019'un ardından 4. kez Asya'nın en büyüğü oldu.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isim oldu. 2017/18 Galatasaray 'da forma giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Fransız forvet, bu zaferle Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. zaferini yaşadı.

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, 137 maçta 103 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.