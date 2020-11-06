Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Fransız ekibi LDLC ASVEL, İspanya temsilcilerinden Baskonia'yı deplasmanda 88-86 mağlup etmeyi başardı. Paul Lacombe ve Guerschon Yabusele gibi önemli isimlerinden yoksun ASVEL, bu sezonki ilk galibiyetini alırken tarihi anlamda da önemli ilklere imza attı.

Baskonia, Vitoria'da Fransız takımlarına karşı 16 maçlık bir galibiyet serisine sahipti. Vitoria'da kazanan son Fransız takımı da olan ASVEL, bunu 30 Ekim 1985'te başarmıştı. 5 Kasım 2020'de ASVEL, bir kez daha rakibini deplasmanda geçerek 35 sene sonra bir ilki gerçekleştirdi.