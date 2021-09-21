LDLC ASVEL'in yaz döneminde Pınar Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Raymar Morgan, sakatlandı. Morgan'ın sırt sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Sırtındaki ağrıların artması sonucunda tedavisine başlanan Morgan'ın Ekim ayının ortalarında yeniden forma giymeye başlaması bekleniyor. EuroLeague'de 1 Ekim'de Zalgiris'i konuk edecek ASVEL, 8 Ekim'de ALBA Berlin deplasmanına giderken 12 Ekim'de Anadolu Efes ve 14 Ekim'de de Maccabi Tel Aviv'i sahasında ağırlayacak.

33 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra TOFAŞ formasıyla da mücadele etmişti.