Asvel - Efes maçı kaçta canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes - Asvel maçı temsilcimizin zorlu fikstründeki kritik mücadelelerden. Euroleague'e bu sezon dahil olan Asvel'in beklentilerin üstünde bir performans sergilemesi herkesin dikkatini çekiyor. Efes ise finale kadar yürüdüğü sezonun ardından bir kez daha Final Four'a kalarak, tarihte ilk kez üstüste iki sezon F4'te boy göstermenin planlarını yapıyor.

Asvel - Efes maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak sorusunun dışında, canlı yayın bilgileri ve skor takibi ile ilgili detayları da bu içerikte bulabileceksiniz.

Efes - Asvel maçı Euroleague'in resmi yayıncısı beIN SPORTS ekranlarında canlı yayınlanacak. Fransa'da oynanacak Asvel maçı 19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te oynanacak.





Mücadelenin canlı yayını ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.