Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Fransız ekiplerinden LDLC ASVEL, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. ASVEL, geçtiğimiz sezonu Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Chris Jones'u kadrosuna kattı.

Bursaspor 'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri çektikten sonra Maccabi Tel Aviv'e transfer olan Chris Jones, EuroLeague'deki ilk sezonunda Maccabi ile 7 sayı, 2.8 asist, 1.8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. İsrail Ligi şampiyonluğuna ise 11.8 sayı ortalaması ile katkı sağlamıştı.

28 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.