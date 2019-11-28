ROG Chakram; 2,4 GHz ve Bluetooth LE ile kablosuz, USB ile de kablolu bağlantı imkanı sunarak oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor. Birlikte gelen 1 ms 2,4 GHz USB bağlantı aygıtı ile bağlanan Chakram, pil ömrüne ihtiyaç duyulan anlarda Bluetooth LE bağlantısına geçiş imkânı tanıyor. Böylece uzun pil ömrüyle birlikte kablosuz bağlantının avantajlarından yararlanmaya devam edilebiliyor. İhtiyaç anında USB kabloyla da bağlanabilen bu yeni fare hem esneklik hem de günlük kullanım için rahatlık sağlıyor.

16.000 DPI ve 400 IPS optik sensöre ek olarak hem 2,4 GHz hem de kablolu modda 1000 Hz sorgu oranı

ROG Chakram, oyunculara ve daha fazlasına ihtiyaç duydukları hassaslığı ve hızı sunabilmek için üst düzey bir optik sensörle donatıldı. 100 ile 16.000 DPI aralığındaki sensör, hareketleri saniyede 400” değerine ulaşan hız ve 40 g hızlanma ile takip ediyor. Fare ayrıca hem 2,4 GHz hem de kablolu modda 1000 Hz sorgu oranı sunarak gecikme yaşatmadan akıcı oyun deneyimi sağlıyor.

Oyunlarda ayarlanabilir üstün analog veya dijital kontrol için programlanabilir ve çıkarılabilir joystick

ROG Chakram’da yer alan joystick, oyuncuların gamepad olmadan da oyun oynayabilmesine yardımcı oluyor. Bu joystick sayesinde bir el farede diğer el klavyede kalabiliyor. Joystick’i farklı ihtiyaçlar için analog veya dijital modda kullanmak mümkün.

ROG Chakram’ın joystick’i analog modda uçuş simülasyonları için ideal hale geliyor. Oyuncular, ufak hareketlerle uçağı yükseltip dalışa geçebiliyor veya görüntüyü kaydırabiliyor. FPS veya Battle Royale türü oyunlardaki komutlar için ise joystick dijital moda alınarak dört farklı programlanabilir tuş şeklinde kullanılabiliyor. Silahı doldurmak veya değiştirmek, eğilmek, konuşmak, haritayı açmak, içerikler arasında geçiş yapmak gibi oyunlardaki her türlü komut bu tuşlara atanabiliyor.