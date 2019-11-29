Eski Kasımpaşalı oyuncu Trezeguet'nin de formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da menajer Dean Smith ile yeni sözleşme imzalandı. İngiliz teknik adam Aston Villa ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Aston Villa'yı Premier Lig'e çıkartmıştı

Geçen sezon Championship play-off final maçında Derby County'yi geçip Premier Lig'e çıkaran Dean Smith bu sezonda takımının başında görev yaptı. Premier Lig'de 13 hafta geride kalırken Aston Villa 14 puanla 15.sırada yer alıyor. Aston Vilal bu hafta deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.