Aston Villa, bonservisi Leicester City'de olan Islam Slimani'yi Ocak ayında kadrosuna katmak istedi fakat Leicester bu transfere izin vermedi. Monaco'da bu yıl gösterdiği performansla çıkış yakalayan Cezayirli golcü, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla büyük hayal kırıklığı yaratan ve piyasa değerini oldukça düşüren Slimani, Monaco'da adeta yeniden doğdu. Golcü oyuncu toplam 15 karşılaşmada 8 gol atarken 7 de asist yaptı.

Islam Slimani, 2016 yılında Leicester City tarafından 28 milyon pound ödenerek transfer edilmiş ve o güne kadar Leicester City'nin en çok bonservis ödediği oyuncu olmuştu. (Skorer)