İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Barcelona'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinden geçen ve çalışma izni alan futbolcunun sezonun geri kalanında kiralık olarak Aston Villa forması giyeceği duyuruldu.

Barcelona ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtilirken futbolcunun 23 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Daha önce Premier Lig'de Liverpool forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2018 yılında Barcelona'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti.

Bu sezon Katalan ekibiyle 16 maça çıkan Coutinho, 2 kez fileleri havalandırmıştı.



