İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Philippe Coutinho'nun bonservisini aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyurulurken, Barcelona'ya ödenen bonservis ücreti hakkında bir bilgi verilmedi.

20 milyon Euro

Transferi kendi internet sitesinden duyuran Barcelona ise 20 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Aston Villa ile anlaşma sağladıklarını belirtti.

Steven Gerrard'dan Coutinho'ya övgüler

Transfer hakkında konuşan takımın teknik direktörü Steven Gerrard, Coutinho hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu Aston Villa için harika bir transfer. Phil örnek bir profesyonel ve takım üzerindeki etkisi Ocak ayında katıldığından beri çok açık. Saha içinde ve dışında kendini yönetme şekliyle, aynı zamanda sadece tecrübesinden yararlanabilecek genç oyuncularımız için değerli bir rol model. Gelecek sezona doğru ilerlemeye çalışırken, işini bu kadar kararlı ve sorunsuz bir şekilde yürüten bir kulüpte çalışmak inanılmaz."

Aston Villa ile 16 maça çıkan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.







