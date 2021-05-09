Aston Villa - Manchester United maç sonucu: 1-3

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Manchester United, Aston Villa deplasmanındaydı. Dün akşam lider Manchester City'nin Chelsea'ye kaybetmesiyle az olan şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen United, maça iyi başlamadı. 24. dakikada Bertrand Traore, Villa'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda penaltı ustası Portekizli orta saha Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'a beraberliği getiren golü attı. Bu golden kısa süre sonra 56'da genç forvet Greenwood, Sloskjaer'in öğrencilerini öne geçirdi. 87'de ise Cavani, United'ı rahatlatan golü attı ve maç 3-1 bitti.

Bu skorun ardından Manchester United 70 puana ulaşırken, Aston Villa ise 48'de kaldı.

İki maçı fazla olan lider City'nin ise 80 puanı bulunuyor.