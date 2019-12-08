Aston Villa-Leicester maç sonucu: 1 - 4

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Leicester City deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi Leicester City 4-1'lik skorla kazandı ve rüya gibi sezonda zirve takibini sürdürdü.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 75. dakikalarda Vardy, 41. dakikada Iheanacho ve 49. dakikada Evans kaydetti. Jamie Vardy, Premier Lig'de çıktığı son 8 maçta da ağları sarsarak önemli bir başarıya imza attı.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı. Çağlar başarılı performansı ile yine dikkayt çekmeyi başaran isim oldu.

Alınan bu sonuçla Leicester City 38 puana yükseldi ve Liverpool'un 8 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı. Aston Villa ise sırasıyla oynadığı 3. maçından da galibiyet çıkaramadı ve 15 puanda kaldı.