Aston Villa - Leeds United maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Aston Villa, Leeds United'ı konuk ettiği son iki lig maçında sahadan yenilgi ile ayrılırken, daha önce rakibinden üst üste üç iç saha maçında mağlubiyet almadı. Ev sahibi takım Leeds'e karşı son yedi lig maçındaki tek iç saha galibiyetini Nisan 2018 yılında 1-0 kazanarak aldı.

Misafir takımda performansı ile dikkat çeken isim olan Raphinha, Leeds formasıyla ilk maçına çıktığı Ekim 2020'den bu yana en fazla golde pay sahibi olan oyuncu konumunda. Brezilyalı oyuncu bu seride 14 gol atarken 11 asist yaptı. Raphinha aynı zamanda takımı adına 103 şut pası, 101 çalım ve 208 defa rakip ceza sahasında topla buluşması ile takımı adına öne çıkan futbolcu.

Aston Villa menajeri Steven Gerrard takımı başında çıktığı beş iç saha maçının ikisini kaybetti. İngiliz teknik adam bu seride 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Genç menajer daha önceki takımı Rangers yönetiminde görev yaptığı 59 iç saha karşılaşmada sadece üç yenilgi aldı. Gerrard İskoç ekibi ile 48 galibiyet 8 beraberlik aldı.