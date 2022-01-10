Aston Villa, kötü seriye son vermek istiyor

Tek maçlı eliminasyon sisteminde Manchester United sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.

Premier Lig'de 2 maçtır kazanamayan Aston Villa, Federasyon Kupası'ndaki altı maçlık en uzun mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

İkili rekabette Manchester United, 1957 finalini kaybetmesinden bu yana üst üste son altı maçın her biri de dahil olmak üzere Aston Villa ile 12 Federasyon Kupası karşılaşmasının 10'unu kazandı.

Kırmızı Şeytanlar Federasyon Kupası'nda evinde oynadığı son dokuz maçta 20 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

ManU, 2014-15 sezonunda çeyrek final maçında Arsenal'e 2-1 kaybettiği maçın ardından Old Trafford'daki son 11 maçta yenilmedi.



