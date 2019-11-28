Astana-Manchester United maç sonucu: 2-1

Avrupa Ligi L Grubu'nda Manchester United, deplasmanda Astana'ya 2-1 mağlup oldu ve 2016'dan beri Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'a Astana şoku yaşadı. İngiliz devi, deplasmanda öne geçmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Astana bu galibiyetle gruptaki ilk puanlarını alırken, Man Utd 10 puanda kaldı.

Astana'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Shomko ve 62. dakikada Bernard kendi kalesine kaydetti. Manchester United'ın tek golü ise 10. dakikada Lingard'ın ayağından geldi.



