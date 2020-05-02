Assassin’s Creed Valhalla’nın Türkiye fiyatı belli oldu

2007 yılından bu yana oyunseverlerle birlikte olan Assassin’s Creed, yeni bir oyunu daha piyasaya sürdü. Geliştirici şirket Ubisoft, daha önce Twitch üzerinde yaptığı yayında yeni oyun hakkında bilgiler paylaşmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Ubisoft, oyuncuları Viking Çağı’na götürecek Assassin’s Creed Valhalla’yı duyurdu.

Assassin’s Creed Valhalla’yı diğer oyunlardan farklı kılan özellikleri anlatan oyunun yönetmeni Ashraf Ismail, söz konusu yapımın çok daha farklı RPG mekaniklerine sahip olacağını söyledi. Ismail’e göre Valhalla, geleneksel bölüm anlayışından da uzaklaştı. Bu arada oyun, Türkiye için satışa çıkarıldı. Ubisoft mağazasından ön siparişe açılan Valhalla’nın Ultimate sürümü 495 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

Assassin’s Creed serisinin son oyunu, oyun dünyasına ve yeteneklere dayalı bir anlayış benimsiyor. Bunun yanı sıra, Viking Çağı'nın daha iyi şekilde ön plana çıkarılması hedefleniyor. Ashraf Ismail’e göre, Valhalla, devasa bir yetenek ağacına sahip olacak. Oyuncular, bu ağaç üzerinde istedikleri oynayış tarzına göre kendi yeteneklerini seçebilme imkânına sahip olacak.

Ubisoft; oyunu ayrıca PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Epic Games Store ve Stadia’da satışa sunacak. Bilgisayar için Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak olan oyunun Standart sürümü 269 TL’lik bir fiyat etiketine sahip ve oyunda Türkçe dil seçeneği yer almıyor. Halihazırda yüzde 20 indirim uygulanan oyunun Gold sürümüyse 449 TL’ye ön siparişe açıldı.

Oyuncular, Assassin’s Creed Valhalla’da yerleşim yerlerini büyütme ve güçlerini artırmanın yanı sıra, etki alanlarını da genişletebilecekler. Yönetmen Ashraf Ismail, “Bir Viking akıncısı ve bir klan lideri olarak Eivor'un yerinde olacak olan oyuncular, İngiltere'yi ele geçirmek için bir güç mücadelesinin ortasındayken yeni bir ev kurma çelişkisiyle karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.