Assassin’s Creed Odyssey’in hikaye modu yaklaşık 40 saat sürüyor

PowerPyx, oyunun uzunluğu hakkında şu bilgileri yayınladı:

Hikayeyi bitirmem 41 saat sürdü ve 50 seviyeden 37’sini tamamladım. Çoğu diyaloğu dinledim, ancak bazılarını (özellikle yan görevlerde) atladım. Seviye atlamak için birçok yan görev yapmalısınız. Bazı hikaye görevleri ile yan görevler arasında büyük seviye farkı var ve XP elde etmenin en iyi yolu bu. Ayrıca, yeni Cultist bölgeleri de ortaya çıkıyor ve onları yapmak zorundasınız.

Tüm diyalogları dinlerseniz, Assassin’s Creed Odyssey‘in rahatlıkla 50 saati aşabileceği söyleniyor. Eğer her şeyi atlarsanız, yaklaşık 30 saat içinde bitirilebiliyor. En güzel yanı da 41 saatlik sürenin sadece 5-6 saatinde tüm harita keşfedilebiliyor!

İnceleme, Assassin’s Creed Odyssey’in seviye sistemi hakkında da bilgi verdi. Bir saat sürede oyunda 4 ila 6 görev tamamlandığında, en az 1 seviye atlanabiliyor. XP Boost kullanılırsa 50. seviyeye ulaşmak 50 saat veya daha fazla sürebiliyor.

Odyssey, hikayesi ortalama 30 saat süren Origins‘ten daha uzun görünüyor. Odyssey, hikayenin ötesinde çok daha fazla içeriği olduğundan 100 saatte kolayca ulaşabilir. Üstelik, Ubisoft Quebec Odyssey’in indirilebilir içeriğini yayınlayınca bu süre daha da artabilir.

Assassin Creed Odyssey, 5 Ekim 2018’de PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için yayınlanacak. Ubisoft geçtiğimiz günlerde hikaye ve Antik Yunanistan’ı bir araya getiren etkileyici bir lansman fragmanı yayınlamıştı. (Psoyun.com)