Assassin's Creed: Odyssey için yayınlanan Hunted DLC sürümünün devamı olan Shadow Heritage'i oynayabilmek için öncelikle ilk DLC'yi bitirmeniz gerekiyor. Ayrıca ana hikayede de 7 bölümü oynamış, geçmiş ve 28. seviyeye ulaşmanız şartı da aranıyor.

Odyssey’nin ücretsiz olarak sunduğu The Lost Tales of Greece DLC’sinin dördüncü ve beşinci bölümü olan “The Daughters of Lalaia” ve “A Poet’s Legacy”, yeni seviye özelliğiyle bu ay içerisinde çıkacak. Yeni seçenek sayesinde “Nightmare” özelliği hariç tüm zorluk seviyelerinde oyuncular, düşmanların seviyelerine göre ne kadar zor olacaklarını ayarlayabilecek.

Yeni DLC’nin ne zaman oyunculara sunulacağına gelince... Ubisoft’un resmi açıklamasına göre tarih 15 Ocak. Paketin fiyatı ise 25 dolar.

DHA