Nintendo Switch sisteminin özelliklerinden tam olarak faydalanan Remastered sürümü, dokunmatik ekran arayüzü, hareket kontrolü nişan alma, optimize edilmiş HUD ve HD rumble’a sahip olacak. Ek olarak, en iyi oyun deneyimi için oyun mekaniği ve ergonomisi de geliştirildi.

Assassin’s Creed III Remastered, tam oyun, tek oyunculu görevler Benedict Arnold ve Hidden Secrets, the Tyranny of King Washington ve Assassin’s Creed Liberation Remastered içerecek.

Assassin’in Creed III Remastered: Oyuncular, 18. yüzyılın Amerika’sının güzelliğinden ve acımasızlığından doğmuş usta bir Assassin olan Connor’a sahip olacaklar. Kanlı bir devrim yaklaşırken, kabileniz Amerikan Devrimi'ni ezmek ve on üç koloniyi kontrol etmek isteyen güçlü bir grup tarafından tehdit ediliyor. Köyünüzün yıkılmasıyla, özgürlüğünüzü kazanmak için hayatınızı ortaya koyacak ve bunu başarmak için on yıllarca süren bir göreve başlayacaksınız.

The Tyranny of King Washington: Amerika'nın en büyük kahramanlarından biri olan George Washington'un sonsuz gücün cazibesine kapıldığı alternatif bir tarihi keşfedin. Yeni Kral doğar ve saltanatı kimseye dokunulmaz bırakmaz. Oyuncular, bir zamanlar bir arkadaş olarak adlandırılan kahramanımızın zorba hükümdarını tahttan indirerek toprakları özgürlüğe kavuşturmalıdır.

Assassin’s Creed Liberation Remastered: Ülkesi ve halkına özgürlük vermek için Amerikan güneyindeki İspanyol güçleriyle savaşırken Aveline’nin hikayesini izleyin. İnançlı bir kadın olan Aveline, İspanyol İmparatorluğu'nun yeni kuralını dayattığı isyanın eşiğinde bir şehir olan 18. yüzyıl New Orleans'ında özgürlük için savaşıyor.

DHA