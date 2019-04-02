Assassin's Creed III sürpriz bir kararla satıştan kaldırıldı. Uplay oyun mağazasına girenler Assassin's Creed III Remastered sürümünü görüntüleyebilirken, orjinal Assassin's Creed III oyununa ulaşmaları söz konusu değil. Benzer şekilde Steam'de de oyuna ulaşamıyorsunuz; ancak Uplay'den farklı olarak kullanıcıları bilgilendiren bir mesaj da bulunuyor. Steam'de Assassin's Creed III araması yaptığınızda yayıncı talebi doğrultusunda oyunun Steam'da artık satılmadığına dair bir uyarı mesajı görüyorsunuz.

Ancak bu durum elbette ilk kez yaşanmıyor; daha önce Sleeping Dogs başta olmak üzer pek çok oyunun orjinal sürümünde böylesi bir durum yaşanıyor; bunun en önemli nedeni ise eskiyen bu oyunlara Remastered sürümü geliştirilmesi ve oyuncuların bu oyunlara yönlendirilmek istenmesi.

Hatırlanacağı üzere Assassin's Creed III Remastered'ün satışa çıkacağı biliniyor ve sistem gereksinimleri de açıklanmış durumda. Buna göre;

4K 30 FPS oynamak için:

İşletim sistemi: Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i7 4790 @ 3,6 GHz ya da AMD Ryzen 5 1500X @ 3,5 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 ya da Radeon RX Vega56 veya daha yüksek

Grafik ayarları: Yüksek





1080p 30 FPS oynamak için minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400 @ 3,1 GHz ya da AMD FX 6350 @3,9 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270X

Grafik ayarları: En düşük

1080p 30 FPS oynamak için önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3,2 GHz ya da AMD FX 8350 @ 4,0 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 770 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 280X (3 GB)

Grafik ayarları: Yüksek

1080p 60 FPS oynamak için önerilen:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i7 3770 @ 3,5 GHz ya da AMD FX 8350 @ 4,0 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290X

Grafik ayarları: Yüksek

DHA