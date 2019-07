Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 32 yaşındaki kalecisi Asmir Begovic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Deneyimli eldiven, ülkesi Bosna Hersek'te yayım yapan sport1 adlı internet sitesine verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'den transfer teklifi alıp almadığına yönelik bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Futbolda her yaz pek çok transfer haberi yazılıyor. Adımın böylesine önemli kulüplerle birlikte anılması güzel bir his. Bununla birlikte şu an için Bournemouth'un sözleşmeli futbolcusu olduğumu ve yalnızca takıma katkı sağlamaya odaklandığımı söylemek isterim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler