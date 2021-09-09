Aslıhan Doğan Turan: Tartışma evliliği dinamik tutar
Aslıhan Doğan Turan ile Galatasaraylı Arda Turan’ın 7 yıllık arkadaşlığı 2015’te aşka dönüşmüştü. Mart 2019’da nikah masasına oturan çift, oğulları Hamza Arda’yı Ekim 2019’da, Asil Aslan’ı ise 2020 yazında kucaklarına almıştı.
Sarı Kırmızılı topçu, eşinin YouTube kanalına konuk oldu. Aslıhan “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence” dedi.
Arda da “Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz” diye konuştu.