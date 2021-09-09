Aslıhan Doğan Turan: Tartışma evliliği dinamik tutar

Sarı Kırmızılı topçu, eşinin YouTube kanalına konuk oldu. Aslıhan “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence” dedi.

Arda da “Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz” diye konuştu.