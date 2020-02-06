Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeğinin adını açıkladı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Hamza Arda, aynı yıl ekim ayında dünyaya geldi. Arda Turan ile Aslıhan Doğan şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi.

'4 ayda yarım kilo aldım'

İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan Aslıhan Doğan, oğlunun adını da ilk kez açıkladı. 2. Sayfa programına konuşan Doğan, "Bebek 4 aylık oldu, 5 ayımız kaldı. Hamza Arda abi olacak. Oğlumuzun adı Asil Aslan olacak." dedi.

Aslıhan Doğan, hamileliğiyle ilgili olarak ise "4 ayda yarım kilo aldım. Ben 5,5-6. ayda kilo almaya başlıyorum." açıklaması yaptı.