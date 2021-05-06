Aslıhan Doğan Turan: Alışverişte midem bulanır, başım döner

Galatasaraylı Arda Turan’ın eşi, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan’ın annesi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı açtı. İlk programında takipçilerinin ve hayranlarının sorularını yanıtladı. Eşinin doğup büyüdüğü Bayrampaşa’yı çok sevdiğini söyleyen Aslıhan Doğan Turan, “Bayrampaşa benim için samimiyeti ile meşhur. Haftada bir kez mutlaka giderim. Komşuculuk var. İnsanlar gerçek ve içten. Çocuklarla birlikte çok eğleniyoruz. Zaten kayınvalidem ve kayınpederim de orada oturuyor” dedi.

‘SURATSIZ DEĞİLİM’

İşte Aslıhan Doğan Turan'ın açıklamaları:

"Evde küçücük bir giyim odam var. Çok fazla alışveriş yapmayı sevmem. Uzun sürerse midem bulanır, başım döner, o derece yani. Trend takip etmem. Klasikçi bir kızım."

"Suratsız göründüğümü söylüyorlar. Ama değilim. Sıcakkanlıyım. Sadece mesafeliyim. Hayatıma çok kolay dahil etmem insanları."

"Eşime 'Kocacım' diye hitap ederim. Trip atarken ismini söylerim."

"Düzen ve temizlik hastasıyım. Bardak koklama takıntım var."