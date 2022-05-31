Önümüzdeki sezon Romanya'nın CS Măgura Cisnădie takımında forma giyecek olan milli oyuncu Aslı İskit, Bundesliga'yı dördüncü sırada tamamlayan Thüringer HC takımı ile çıktığı Almanya Kupası Olmyp Final Four'unda Buxtehuder SV'yi 30-27 yendikleri üçüncülük maçında, sekiz golle en skorer isim oldu.

Maç bitiminde takımına veda ederken duygusal anlar yaşayan Aslı İskit, sosyal medya hesabından "Muhteşem kızlarla son dans" paylaşımı yaparken, takım arkadaşlarından duygusal mesajlar aldı.

Aslı İskit "Almanya'da takımım Thüringer HC'de çok mutlu günlerim oldu. Thüringer benim ikinci evim sayılır. Almanya'da en çok taraftarı olan takımdı. Kalmamı çok istiyorlardı. Benim için de ayrılmak zor oldu. Tekniğin çok önemli olduğu Bundesliga kariyerimde beni çok farklı bir yere götürdü. Ama yeni bir deneyim yaşamak istedim kariyerimde. Romanya bu sezon için çok büyük yatırımlar yaptı hentbol adına, dünyanın en iyi oyuncuları mücadele edecek. Benim için yeni, bilmediğim liglerde mücadele etmek heyecan verici. Ama Thüringer'i özleyeceğim" diye konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları hazırlık kampına katılacak olan milli oyuncu İskit, "Dört yılda bir düzenlenen Akdeniz Oyunları, milli takımlar düzeyinde önemli bir turnuva. Takım arkadaşlarımızla iyi bir hazırlık dönemi geçirip, ülkemizi gururlandıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.