Aslantepe’de kar mesaisi

İstanbul’u esir alan yoğun kar yağışı yüzünden Galatasaray-Kasımpaşa maçı, oldukça zor şartlarda oynandı. Günler önce yapılan uyarıların ışığında karşılaşmanın saati 19.00’dan 16.00’ya çekilmesine rağmen önceki gece başlayan kar tipi şeklinde yağdı. Galatasaray Kulübü, önlem olarak zemini brandalarla kapatırken, saat 11.00 civarında brandalar kaldırıldı. Kısa süre sonra ise saha karla kaplandı. Profesyonel ekipler maç saatine kadar temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Saha çizgileri yeniden çekildi. Ancak esas sıkıntı çatıdaki karlardı... Karşılaşma anında tehlike oluşturmaması adına stadın çatısına ekipler çıkartıldı, buradaki kar kütleleri temizlendi. Sahaya düşen karlar tekrar aşağıdaki ekipler tarafından saha kenarına alınırken, zeminin ciddi hasar görmesi dikkat çekti. 90 dakika boyunca futbolcular, ağırlaşan saha yüzünden büyük zorluk yaşadı.