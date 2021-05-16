Aslantepe’de 2 bin taraftar

Galatasaray’ın şampiyonluk şansını son maça bırakmasının ardından Sarı-Kırmızılı futbolseverler Türk Telekom Stadı’na akın etti. Yasaklara rağmen yollara dökülen taraftarlar, maç öncesinde stada ulaşmak için büyük uğraş verdi. Güvenlik güçleri ile taraftarlar arasında adeta kovalamaca yaşanırken, Galatasaraylı yüzlerce kişi TEM otoyolunu koşarak geçti, korku dolu anlar yaşandı. Kısa sürede Aslantepe çevresindeki tüm yollar kapanırken, TFF listesine göre içeriye alımlar yapıldı. Bu esnada İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da polislerin yanına giderek, taraftarlara yardımcı olmaya çalıştı.

Büyük destek yetmedi

Tek tek kimlik kontrolünün ardından kulübün davetlisi olan isimler stada girerken, localar ve tribünde yaklaşık 2 bin kişi mücadeleyi takip etti. Karşılaşma boyunca takımlarına tam destek veren taraftarlar, Beşiktaş’ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından ise büyük üzüntü yaşadı. Stada giren kişinin belki de daha fazlası dünkü maçta dışarıda kaldı.



