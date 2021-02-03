Ryan Henk Donk’a Hırvat teknik direktör Igor Tudor TFF listesinde yer verilmemiş genç takımla çalışmaya gönderilmişti. Fatih Terim geldikten sonra Hollandalı'nın Sarı-Kırmızılılar'daki kariyeri zirve yaptı. Deneyimli oyuncuyu savunmanın göbeğinde ve ön liberoda kullanan Terim, zaman zaman da skorun gelmediği maçlarda hücum hattına gönderdi Donk'u. 2 sezon önce hücuma çıktığı Antalya deplasmanında 87'de attığı golle galibiyeti getiren isim olmuştu Donk. Hollandalı yıldız dün gece de Başakşehir önünde stoperde başladı, ancak Sarı-Kırmızılılar'ın attığı 2 golde de imzası vardı. İlk yarının son dakikasında hücuma çıkan yıldız oyuncu, sağdan adrese teslim ortaladı, Onyekuru fileleri buldu.

En son Kadıköy'de yaptı

Devreyi asistle kapatan deneyimli stoper ikinci yarıda ise başarılı performansını golle sonuçlandırdı. Dakikalar 64'ü gösterirken Belhanda'nın kullandığı kornerde Donk kafa vuruşuyla fileleri buldu. Geceyi bir gol bir asistle tamamlayan yıldız oyuncu benzer istatistiğe geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında ulaşmıştı. 20 yıl sonra deplasmanda gelen galibiyette beraberlik golünü ağılara gönderen Donk 3-1'lik skoru ilan eden Onyekuru'ya asist yapmıştı. Fener derbisi öncesi Donk'un bu performansı Sarı-Kırmızılılar'ı fazlasıyla sevindirdi.