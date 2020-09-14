Aslan’dan Arkas’a puan çıkmadı

Efeler Ligi'nde sezonun açılış haftasının dikkat çeken maçı; Arkasspor-Galatasaray HDI Sigorta arasında oynandı. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Kupası’nı Fenerbahçe’ye kaptıran İzmir ekibi, ligin ilk maçında da istediği sonucu alamadı. Lacivert-Beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçta 2. sette eşitliği yakalasa da zafere giden taraf Galatasaray oldu. Müthiş çekişmenin yaşandığı 4. seti bırakmayan Aslan 3-1’lik skorla rakibine puan da vermedi.

SALON: Atatürk-Sigorta Shop

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Arzu Emiroğlu

ARKAS SPOR: Burak 13, Mustafa K. 5, Efe 14, Yiğit 17, Mert Matic 5, Blankenau 1, Bravo (L), Lagumdzija 2, Winkelmuller 2, Mustafa C. 2 , Çağatay

GALATASARAY HDI SİGORTA:

Burutay 19, Doğukan 4, Torres 20, Melih 2, Emre 13, Selçuk 2, Burak (L), Ertuğrul, Murat 1, Batuhan 7

SETLER: 23-25, 25-21, 19-25, 23-25