Galatasaray, sakat ve cezalıların çokluğunda çareyi altyapı oyuncularında buldu. Fatih Terim'in Club Brugge maçında kadroya aldığı genç yeteneklerini ligdeki Trabzonspor ve kupadaki Tuzlaspor sınavlarında da şans bulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Brugge maçı kadrosunda yer alan Işık Kaan Arslan, Gökay Güney, Emin Bayram ve Erencan Yardımcı'dan formaya en yakın olanı ise savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan. Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle kadroda alternatif tek stoper olarak Ahmet Çalık yer alıyor. Terim'in, sezonun büyük bölümünü Marcao-Donk ikilisi ile götürmeyi planladığı, Ahmet Çalık ve Işık Kaan Arslan ikilisini de alternatif olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Trabzonspor maçında kadroda olmasına kesin gözüyle bakılan Işık Kaan'ın, hafta içinde Tuzlaspor ile oynanacak kupa maçında Ahmet Çalık ile birlikte 11'de yer bulması da yüksek ihtimal.

Ayrıca diğer genç oyuncuların da Tuzlaspor maçında önemli süreler bulacağı ifade ediliyor.