Aslan sakata geldi!

Süper Lig’de Erzurumspor’u tek golle mağlup edip Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto deplasmanına konsantre olan Galatasaray, üst üste gelen sakatlık şoklarıyla sarsılıyor. Erzurum karşısında sakatlanan Emre Akbaba’nın, dün yapılan tetkikler sonucu, sol ayak baş parmak tarak kemiği eklek yüzünde, ileri derecede ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edildi. Akbaba bugün ameliyat edilecek ve büyük ihtimalle ilk yarıyı kapatacak gibi görünüyor.

Eren için 1 haftalık süre

Aldığı darbeler nedeniyle Erzurum maçında sakatlık yaşayan bir diğer isim Eren Derdiyok’un, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı. İlk tetkikler, tecrübeli futbolcunun 1 hafta takımdan ayrı kalacağı yönündeydi, ancak tedaviye hızlı cevap veren Eren’in, Porto maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

Kararı son idmanda verecek

Maç içinde sakatlık yaşayarak korkutan Muslera da tedavi ediliyor. Ancak Uruguaylı eldivenin çarşamba günü forma giymesinde- bir sakınca görülmüyor. Bunlara ek olarak Ndiaye’nin kırmızı kart cezalısı olması da can sıkan bir- başka detay. Fatih hoca sahaya- süreceği ilk 11’e, salı günkü son antrenmand karar verecek.