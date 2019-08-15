Aslan lige iyi başlıyor

Sezona, deplasmanda Denizlispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla çıktığı 24 ilk hafta maçının 12’sini kazandı, 7’sini kaybetti.

İlk maç için Denizli yolcusu

Galatasaray yeni sezonun ilk maçını yarın Denizlispor ile deplasmanda oynayacak. Sarı- Kırmızılı ekip, ligin açılış karşılaşması için bugün son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapıp yola çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim, maç kafilesini bugünkü idmandan önce açıklayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezondan kalan cezası sebebiyle bu mücadelede takımının başında yer alamayacak. Terim, Denizli sınavıyla cezasını tamamlayıp haftaya Konyaspor karşısında kulübede oturabilecek.



