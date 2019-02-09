Aslan kenetlendi

Cenaze için Adana’ya giden futbolcular, dönüş yolunda omuz omuza vererek, “Hocamızın acısını hafifletmeliyiz. Sonuçta hayat devam ediyor ve hepimiz toparlanmak zorundayız. En azından Trabzonspor maçını kazanalım, hocamız için küçük de olsa bir teselli olsun” diye konuştular. Futbolcular bu teselli planında yalnız olmayacak gibi görünüyor. Taraftar grupları da sosyal medyada organize olmuş durumda.

Hem teselli hem çıkış﻿﻿﻿﻿

Sarı-Kırmızılı oyuncular, Türk Telekom Stadı’ndaki maçta tribünleri doldurarak, sezonun en görkemli atmosferini yaratmaya çalışacak. Özellikle Fatih hocaya hem tezahüratlar hem de pankartlarla büyük destek verilecek. Galatasaraylılar yarınki mücadeleye bir yandan çıkış maçı, diğer taraftan da önemli bir teselli fırsatı gözüyle bakıyor.

1 gün ara sonrası provalar başladı

Hafta içindeki Türkiye Kupası maçında Hatayspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray, ertesi gün Talat Terim’in cenaze töreni nedeniyle antrenman yapmamıştı. Trabzonspor ile Türk Telekom Stadı’nda yarın oynanacak karşılaşmanın provası dün akşam gerçekleşen idmanla başladı. Acısını kalbine gömen Fatih hoca da, bu son antrenmanda takımının başındaydı. Sarı-Kırmızılılar, bugün akşam saatlerinde yapılacak son antrenmanla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girerek karşılaşma saatini bekleyecek.