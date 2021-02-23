Askeri sporlar nelerdir? Askeri sporlar hakkında önemli bilgiler
Askeri sporlar, askeri bir disiplin çerçevesinde gerçekleştirilen sporlardır. Bootcamp oldukça zorlu bir spor dalı olması sebebiyle kişinin beslenmesine de dikkat etmesi oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Askeri sporlar nelerdir? Askeri sporlar hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde.
Askeri sporlar, askeri bir disiplin çerçevesinde gerçekleştirilen sporlardır. Bu şekilde yapılan sporun ismi ise bootcamp olarak bilinmektedir. Bu spor dalında kişiler doğal bir alanda askeri disiplin ile spor yapmaktadırlar. Bootcamp oldukça yoğun ve disiplinli bir spor programı olması sebebi ile kişilerin başlamadan önce bir sağlık taramasından geçmesi oldukça önemlidir.
Bu spor dalında aslında temelde herkesin bildiği spor hareketleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
Mekik
Şınav
Koşma
Atlama
Zıplama şeklindedir.
Bu hareketler setler şeklinde yapılmaktadır. Ancak yoğun ve seri programlar hazırlanmaktadır. Öncelikli olarak kişiye uygun bir spor programı oluşturulmaktadır. Ancak zamanla kişilerin limitlerini zorlaması adına ağır çalışmalar yapılmaya başlar.
Bootcamp oldukça zorlu bir spor dalı olması sebebiyle kişinin beslenmesine de dikkat etmesi oldukça önemli konulardan bir tanesidir. Çünkü yoğun olarak yapılan spor egzersizleri ağır olduğu için kişilerin kaslarında küçük boyutlarda yırtık oluşma olasılığı vardır.
Askeri sporlar hakkında bilgiler
Bootcamp yapılırken kişinin beslenmesine ve uyku düzenine ekstra dikkat etmesi gerekir. Çünkü iyi beslenme ve uyku düzeni ile kaslarda meydana gelen mikro yırtılmalar uyarılacaktır. Bunun yanında kişilerin kalplerinin de oldukça sağlıklı olması gerekir. Çünkü bu sporda kalp sürekli yüksek bir nabızda atacaktır.
Askeri sporlar yaptığınız zaman;
Vücutta kuvvet artışı
Kişinin kondisyonunda artış
Vücut yaş indeksinde azalma
Vücut şeklinde sıkılaşma ve incelme
Kas yapısının oluşması şeklinde olumlu sonuçlar alırsınız.