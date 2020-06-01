Türk sinemasının iki genç ve başarılı oyuncusu Fahriye Evcen ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerinde oynadığı Aşk Tutulması filmi Show TV ekranlarında yer buldu. 2008 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Aşk Tutulması filmi çekim yerleri ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmler arasında yer alıyor.

2008 yılında vizyona giren Aşk Tutulması filminin oyuncuları arasında Fahriye Evcen Özçivit, Tolgahan Sayışman, Tim Seyfi, Ali Erkazan, Suzan Aksoy, Ayten Uncuoglu, Murat Akkoyunlu yer alıyor.

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma her ikisinin de hayatlarında köklü değişikliklere neden olacaktır.

Tolgahan Sayışman-Uğur

Fahriye Evcen-Pınar

Tim Seyfi-Burçaslan

Ali Erkazan-Mustafa

Ayten Uncuoğlu-Latife

Murat Akkoyunlu-Hiko

Yasemin Öztürk-Müge

Bir kadınla futbol arasında tercih yapmak zorunda kalan Fenerbahçe taraftarı Uğur'un yaşadıklarını anlatan Aşk Tutulması, 2008 yılında vizyona girdi.