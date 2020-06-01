Aşk Tutulması filmi kaç yılında çekildi? Aşk Tutulması oyuncuları kim, konusu ne?
Tolgahan Sayışman ve Fahriye Evcen'in başrolünde olduğu Aşk Tutulması filmi Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Filmi beğeni ile izleyen vatandaşlar, Aşk Tutulması filmi kaç yılında çekildi? Aşk Tutulması oyuncuları kim, konusu ne? sorularına yanıt arıyor. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, ilaç mümessilidir. Gündelik hayatında gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Detaylar içeriğimizde.
Türk sinemasının iki genç ve başarılı oyuncusu Fahriye Evcen ve Tolgahan Sayışman’ın başrollerinde oynadığı Aşk Tutulması filmi Show TV ekranlarında yer buldu. 2008 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturuyor. Aşk Tutulması filmi çekim yerleri ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmler arasında yer alıyor.
Aşk Tutulması oyuncuları kim, konusu ne?
2008 yılında vizyona giren Aşk Tutulması filminin oyuncuları arasında Fahriye Evcen Özçivit, Tolgahan Sayışman, Tim Seyfi, Ali Erkazan, Suzan Aksoy, Ayten Uncuoglu, Murat Akkoyunlu yer alıyor.
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Uğur, gayet sakin bir kişiliği varken söz konusu futbol olduğunda bambaşka bir adam olmaktadır. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Uğur, annesinin evlenme baskısından sıkılmıştır. Pınar da aynı baskıyı annesinden görmektedir. Trafik kazası sonucu tesadüfen Pınar ile Uğur tanışırlar. Bu tanışma her ikisinin de hayatlarında köklü değişikliklere neden olacaktır.
Tolgahan Sayışman-Uğur
Fahriye Evcen-Pınar
Tim Seyfi-Burçaslan
Ali Erkazan-Mustafa
Ayten Uncuoğlu-Latife
Murat Akkoyunlu-Hiko
Yasemin Öztürk-Müge
Aşk Tutulması filmi kaç yılında çekildi?
Bir kadınla futbol arasında tercih yapmak zorunda kalan Fenerbahçe taraftarı Uğur'un yaşadıklarını anlatan Aşk Tutulması, 2008 yılında vizyona girdi.