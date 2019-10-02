Aşk ile Pedalla Grubundan Farkındalık Turu ve Basın Açıklaması…

Geçtiğimiz günlerde Bisikleti ile Kocatepe’de yol alan Halil İbrahim Topuza araç çarpmış ve hala yoğun bakıma kaldırılmıştı. Aşk İle Pedalla Grubu Başkanı Mentin Şengöz ve Dolunay bisiklet grubu başkanı Erdinç Öztürk basın açıklaması yaptılar . Organizasyona Bayrampaşa Sürücü Kursları Derneği Başkanı Fatih Lütfü Bayraktar’da destek vererek katılım sağladı…

Yapılan Basın Açıklamasın’da ;

Bugün burada toplandık. Çünkü ‘trafikte yaşanan kazalara karşı’ bisikletçiler olarak organize ettiğimiz “farkındalık turuna” dikkat çekmek istedik.

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok elim bir kaza yaşadık. Ve çok üzüldük. Bisikletçi arkadaşımız Halil İbrahim Topuz Kocatepe’de bisiklet üzerindeyken kendisini farketmeyen bir aracın çarpması sonucu beyin kanaması, boynunda ve vücudunda kırık teşhisiyle 1 haftadır yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bilinçsiz sürücülerin sebebiyet verdiği bu tip kazalara engel olmanın en önemli yolu sürücülerin farkındalığını arttırmaktır. Bu hepimizin görevidir.

Bilinçsiz sürüş, dikkatsiz sürüş, sürücülerin birbirlerine saygı göstermemesi, kuralları dikkate almamak günümüzde trafikte yaşanan kazaların başlıca sebepleri arasındadır.

Bu kazaların azalması ve azaltılması için tüm motorlu ve motorsuz araç sürücülerinin el ele verip, bir çatı altında toplanarak beraber hareket etmesi gerekmekte, ancak bu şekilde bu denli büyük sorunların üstesinden gelebileceğimize inanmaktayız.