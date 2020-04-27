Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101, son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Aşk 101’in 8 bölümlük ilk sezonu 24 Nisan’da Netflix’te gösterime girmişti. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken dizi, kısa süre içerisinde Netflix'te en çok izlenenler arasında yer aldı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye ait. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Aşk 101'İn 2. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.





1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler. Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Pınar Deniz - Burcu

Kubilay Aka - Kerem

Alina Boz - Eda

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Bade İşçil - Işık

Müfit Kayacan - Necdet

Aşk 101 dizisini izlemek için öncelikli olarak Netflix'e belli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekmektedir. Netflix'e abone olduktan sonra Netflix'in resmi sitesinden ya da uygulamasından mobil olarak izleyebilirsiniz.

Aşk 101 nerede çekiliyor?

Dizi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka - Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak?

Aşk 101 dizisinin ilk sezonu 24 nisan cuma günü 12:00 da Netflix kullanıcıları için izlemeye açıldı. 26 haziran 2019 da çekimlerine başlanan Aşk 101 dizisinin çekimleri şubat 2020 de tamamlanmış ve set belirsiz bir süreliğine dağıtılmıştı. Yaklaşık 7 ayda tamamlanan sette Love 101 dizisinin 2 sezonu çekilmişti. Toplamda 2 sezon ve 16 bölüm çekilen Aşk 101 dizisinin 2. sezonu da ilk sezonu ile birlikte çekilmişti.

Dünyada da bir çok dizisini 2 haftada bir bölüm olarak planlayan Netflix Aşk 101 dizisinin 8 bölümlük ilk sezonu için yaklaşık 4 ay izleyiciye süre vermesi bekleniyor. 4 ay boyunca Love 101 ilk sezon izlendikten sonra Love 101 2. sezon yayınlanması bekleniyor.

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.

Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.

Aşk 101 1. sezon 4. bölüm: Işık, Eda'yı hayallerinin peşinden koşmaya teşvik eder. Grup, Tuncay'ı sınar ve onun Burcu'yu hak etmediğini fark eder..

Aşk 101 1. sezon 5. bölüm: Osman, Tuncay'ı karanlık bir işe çeker. Ancak bu ortaklık beklenmedik şekilde sonuçlanır. Işık ise Burcu ve Kemal'in birlikte çalışması için bir bahane bulur.

Aşk 101 1. sezon 6. bölüm: Eda, Işık ve Burcu aştan konuşur. Yetiişkin Işık, doğum gününü arkadaş grubuyla birlikte Boğaz'da kutladıkları akşamı anımsar..

Aşk 101 1. sezon 7. bölüm: Tuncay, Burcu'ya kötü bir haber verir. Okul laboratuvarında yaşanan bir olay, Necdet için bardağı taşıran son damla olu. Grup, okuldan atılmayla karşı karşıya kalır.

Aşk 101 1. sezon 8. bölüm: Öğretmenler, herkesin içinde özür dileyip pişmanlıklarını dile getirmeleri karşlığında gruba son bir şans verir. Kemal ve Burcu, onlara oynanan oyunu öğrenir.